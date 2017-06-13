ИГ совершает теракты на Ближнем Востоке при поддержке США — иранский генерал

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Тегеран, 13 июня. Боевики ИГ* совершают теракты при поддержке США и Саудовской Аравии, заявил официальный представитель ВС Ирана генерал Масуд Джазайери.

Бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции Масуд Джазайери прокомментировал теракты, произошедшие 7 июня в Иране. Он подчеркнул, что боевики ИГ (террористическая организация запрещена в России) связана с США и Саудовской Аравией. «Без сомнений, подобного рода террористические акции против стран региона осуществляются под руководством и управлением из этих двух государств и при их поддержке»,— заметил иранский военачальник.

По его словам, теракты свидетельствуют о разрушительной политике Запада в Ираке, Сирии, Афганистане, Йемене. Напомним, что 7 июня в результате терактов погибли 17 человек, около полусотни были ранены. Террористы напали на здание парламента и мавзолей имама Хомейни. ​

* Организация запрещена на территории РФ.