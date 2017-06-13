Актер, сыгравший Николая II в «Матильде», отреагировал на слухи о съемках в порнофильмах

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Москва, 13 июня. Исполнитель главной роли в фильме «Матильда» Ларс Айдингер заявил, что никогда не снимался в порнофильмах, а лента Питера Гриневея, за участие в котором, ему и приписали эту славу, вовсе не порнографический.

«Я сначала смеялся над заявлениями о том что я порноактер. Я не имею ничего против порнографии, этот жанр имеет свое обоснование. Но тот упрек который основывается на фильме Питера Гриневея безоснователен, там нет порнографии», - заявил Айдингер на пресс-конференции в Москве.

По словам актера, его коллеги в Германии смеются, когда он рассказывает о сложившейся ситуации. «Они знают о моей репутации в Германии. Я играю в основном в артхаусных, глубоких фильмах. Я не играю в потоковых фильмах, тем более в порнографических», — подчеркнул он. При этом актер заметил, что в Германии никогда не переживал ничего подобного.

Кроме того, Айдингер рассказал о подготовке к роли Николая II. Сначала он пытался читать литературу о последнем русском императоре, однако затем решил отказаться от этого и ориентироваться только на сценарий, «чтобы представить свое собственное видение»

«Я понял, что не хочу играть интерпретацию интерпретации, я хочу показать свое видение. Моим ориентиром стал сам сценарий, все ответы на свои волосы я нашел в нем. Как актер я пытаюсь найти черты Николая в себе», - пояснил он.

Актер также добавил, что был очень рад возможности составить свое представление о России. «Я родился в западном Берлине и вырос с тем образом России, которое нам представляли СМИ, — рассказал он. Актер также отметил, что в голливудских фильмах русские всегда выступают на стороне зла, именно из-за такого количества предубеждений он был рад возможности «сравнить их с реальностью».