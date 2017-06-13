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Политика
В МИД РФ назвали пустой болтовней обвинения в адрес высланных из Молдавии дипломатов
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В МИД РФ назвали пустой болтовней обвинения в адрес высланных из Молдавии дипломатов

16:15  13 Июня 2017
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В МИД РФ назвали пустой болтовней обвинения в адрес высланных из Молдавии дипломатов

Москва, 13 июня. Сообщения о том, что высланные из Молдавии российские дипломаты якобы занимались вербовкой людей для участия в военном конфликте в Донбассе, являются пустой болтовней. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин.

«Это пустая болтовня. Люди выполняли абсолютно понятные служебные обязанности, участвовали в двусторонних контактах по военной линии», — подчеркнул он в интервью РИА Новости.

Напомним, ранее президент Молдавии Игорь Додон пообещал восстановить отношения между Кишиневом и Москвой.

#россия #молдавия
Алексей Громов
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