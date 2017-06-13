Омич жестоко убил топором, молотком и ножом пенсионерку, заступившуюся за внука

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Омск, 13 июня. Житель одного из сел Саргатского района Омской области обвиняется в убийстве 69-летней женщины, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Трагедия произошла 10 июня.

По версии следствия, 32-летний подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, схватил молоток, топор и нож и начал наносить удары пожилой женщине, которая пришла к нему в дом, чтобы узнать, зачем он ударил палкой ее 15-летнего внука. Тело убитой женщины мужчина спрятал в погреб, а сам лег спать. На следующее утро убийца рассказал о случившемся случившемся односельчанам, которые и обратились в полицию.

В ходе осмотра места происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело погибшей, а также изъяли орудия убийства. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.