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Происшествия
Нижегородский водитель догнал и сбил 16-летнего велосипедиста за оскорбление
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Нижегородский водитель догнал и сбил 16-летнего велосипедиста за оскорбление

16:02  13 Июня 2017
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Нижегородский водитель догнал и сбил 16-летнего велосипедиста за оскорбление

Нижний Новгород, 13 июня. В Нижегородской области водитель автомобиля «ВАЗ-21150» намеренно сбил 16-летнего велосипедиста и скрылся с места происшествия. Злоумышленник посчитал, что подросток его оскорбил.

По версии следствия, вечером 10 июня в рабочем поселке Первмомайский водитель отечественного авто преследовал юного велосипедиста. На проселочной дороге он догнал школьника и наехал на него, после чего скрылся. Потерпевшего госпитализировали с многочисленными ранениями. 

«Предварительно, между велосипедистом и подозреваемым произошел дорожный конфликт, якобы подросток оскорбил автомобилиста, который обогнал его на поселковой дороге», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Как передает «Ридус», в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело.

Алексей Громов
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