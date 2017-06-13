Нижегородский водитель догнал и сбил 16-летнего велосипедиста за оскорбление

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Нижний Новгород, 13 июня. В Нижегородской области водитель автомобиля «ВАЗ-21150» намеренно сбил 16-летнего велосипедиста и скрылся с места происшествия. Злоумышленник посчитал, что подросток его оскорбил.

По версии следствия, вечером 10 июня в рабочем поселке Первмомайский водитель отечественного авто преследовал юного велосипедиста. На проселочной дороге он догнал школьника и наехал на него, после чего скрылся. Потерпевшего госпитализировали с многочисленными ранениями.

«Предварительно, между велосипедистом и подозреваемым произошел дорожный конфликт, якобы подросток оскорбил автомобилиста, который обогнал его на поселковой дороге», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Как передает «Ридус», в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело.