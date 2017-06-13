Ракка: курды обнаружили фабрику по производству «шахид-мобилей» в районе Синаа
Ракка, 13 июня. Бойцы «Сирийских демократических сил» обнаружили фабрику «Исламского государства»* в квартале Синаа.
Курдское ополчение из состава «Сирийских демократических сил» продолжает освобождение от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) города Ракка. В промышленном районе Синаа бойцы СДС обнаружили фабрику по производству автомобилей боевиков-смертников.
SDF fighters found a car bomb factory in the Sinaa neighborhood during the combing operation #Raqqa #SDF #YPJ #YPG #MFS #MMC pic.twitter.com/F20oUkfKrp— CLAUDIA (@ClaudiaAlMina) June 13, 2017
В мастерской курды обнаружили корпусы готовых к модернизации автомобилей, броневые плиты, взрывчатку и поражающие элементы для бомб. Игиловцы покрывают машины броневыми листами для того, чтобы увеличить шансы смертника добраться живым до позиции армейцев.
* Организация запрещена на территории РФ.