Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Ракка: курды обнаружили фабрику по производству «шахид-мобилей» в районе Синаа
Triangle Created with Sketch.

Ракка: курды обнаружили фабрику по производству «шахид-мобилей» в районе Синаа

16:04  13 Июня 2017
717

Ракка: курды обнаружили фабрику по производству «шахид-мобилей» в районе Синаа

Ракка, 13 июня. Бойцы «Сирийских демократических сил» обнаружили фабрику «Исламского государства»* в квартале Синаа.

Курдское ополчение из состава «Сирийских демократических сил» продолжает освобождение от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) города Ракка. В промышленном районе Синаа бойцы СДС обнаружили фабрику по производству автомобилей боевиков-смертников.

В мастерской курды обнаружили корпусы готовых к модернизации автомобилей, броневые плиты, взрывчатку и поражающие элементы для бомб. Игиловцы покрывают машины броневыми листами для того, чтобы увеличить шансы смертника добраться живым до позиции армейцев.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #игил #курды #ракка
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть