Бесполезный разговор: Поклонская наотрез отказалась от предложения Учителя посмотреть «Матильду»

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Москва, 13 июня. Режиссер скандального фильма «Матильда» Алексей Учитель рассказал о встрече с депутатом Госдумы Натальей Поклонской, которая инициировала проверку картины на предмет оскорбления чувств верующих, рассказал корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам кинематографиста, народная избранница наотрез отказалась смотреть фильм, предоставив это право своим экспертам.

«Просьба была: «Покажите картину моим экспертам». Я сказал: «Вам надо посмотреть картину лично, только вы сможете оценить, что там плохого», на что последовал ответ: «Никогда! Ни в коем случае. Мне мои эксперты ответят», — пояснил Учитель.

Режиссер назвал беседу с Поклонской «бессмысленным разговором», поскольку депутат фанатично относится к фигуре Николая II и не готова слышать альтернативное мнение.