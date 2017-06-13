Порошенко посетит Донбасс 14 июня

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Киев, 13 июня. Президент Украины Петр Порошенко в среду, 14 июня, посетит Донбасс, где с 1 июня было объявлено очередное перемирие. Однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в обстрелах, сообщает пресс-центр военной операции украинских силовиков.

«Четырнадцатого июня 2017 года в Донецкой области с рабочей поездкой будет находиться президент Украины Петр Порошенко», — сообщает пресс-центр на своей странице в Facebook.

Отметим, что в последний раз Порошенко был в зоне военной операции в апреле. Тогда он побывал в одной из танковых бригад, расположенной в Луганской области.

Ранее сообщалось, что Порошенко запретил георгиевские ленточки. Таким образом, украинский президент утвердил закон, принятый ранее Верховной Радой.