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Украина
Порошенко посетит Донбасс 14 июня
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Порошенко посетит Донбасс 14 июня

15:55  13 Июня 2017
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Порошенко посетит Донбасс 14 июня

Киев, 13 июня. Президент Украины Петр Порошенко в среду, 14 июня, посетит Донбасс, где с 1 июня было объявлено очередное перемирие. Однако стороны конфликта продолжают обвинять друг друга в обстрелах, сообщает пресс-центр военной операции украинских силовиков.

«Четырнадцатого июня 2017 года в Донецкой области с рабочей поездкой будет находиться президент Украины Петр Порошенко», — сообщает пресс-центр на своей странице в Facebook.

Отметим, что в последний раз Порошенко был в зоне военной операции в апреле. Тогда он побывал в одной из танковых бригад, расположенной в Луганской области.

Ранее сообщалось, что Порошенко запретил георгиевские ленточки. Таким образом, украинский президент утвердил закон, принятый ранее Верховной Радой.

#донбасс #порошенко
Дима Оленин
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