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Владельца «Корчмы «Тарас Бульба» обвинили в уклонении от уплаты налогов
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Владельца «Корчмы «Тарас Бульба» обвинили в уклонении от уплаты налогов

15:51  13 Июня 2017
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Владельца «Корчмы «Тарас Бульба» обвинили в уклонении от уплаты налогов

Москва, 13 июня. Следствие обвиняет руководителя сети ресторанов «Тарас Бульба» в уклонении от уплаты налогов на общую сумму 650 млн рублей. Об этом во вторник заявила старший помощник начальника Главного СУ СК по столице Юлия Иванова.

По данным следствия, в рамках расследования дела Юрию Белойвану предъявлено обвинение по восьми эпизодам преступной деятельности.

Как отмечается в ведомстве, с января 2011 года по март 2014 года Белойван, работая в ресторанной сфере под товарным брендом «Корчма Тарас Бульба», неправильно отразил в налоговых документах реальные суммы доходов.

В настоящее время в отношении него возбуждено дело по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

#москва #ск россии #корчма тарас бульба #белойван
Дана Балан
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