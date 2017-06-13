Ученые объяснили, почему НЛО избегают контакта с людьми

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Нью-Йорк, 13 июня. Американский ученый Крис Имплей уверен, что инопланетяне действительно существуют. Просто они боятся людей и поэтому скрываются в далеких уголках космоса, не желая контактировать с расой людей.

Астроном уверен, что если кто-нибудь в 2017 году поставит деньги на то, что инопланетная цивилизация будет обнаружена в ближайшее время, этот человек получит крупный выигрыш в течение ближайших десяти лет.

Ученый не исключает, что космической базой пришельцев может быть спутник Плутона или одна из экзопланет.