Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Ученые объяснили, почему НЛО избегают контакта с людьми
Triangle Created with Sketch.

Ученые объяснили, почему НЛО избегают контакта с людьми

15:42  13 Июня 2017
3084

Ученые объяснили, почему НЛО избегают контакта с людьми

Нью-Йорк, 13 июня. Американский ученый Крис Имплей уверен, что инопланетяне действительно существуют. Просто они боятся людей и поэтому скрываются в далеких уголках космоса, не желая контактировать с расой людей.

Астроном уверен, что если кто-нибудь в 2017 году поставит деньги на то, что инопланетная цивилизация будет обнаружена в ближайшее время, этот человек получит крупный выигрыш в течение ближайших десяти лет.

Ученые объяснили, почему НЛО избегают контакта с людьми

Ученый не исключает, что космической базой пришельцев может быть спутник Плутона или одна из экзопланет.

#инопланетяне
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть