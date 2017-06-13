Лавров примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС в Пекине

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Пекин, 13 июня. Встреча министров иностранных дел стран, которые входят в состав БРИКС, пройдет 18–19 июня в столице Китая. Об этом рассказали официальные представители МИД Китайской Народной Республики.

В заседании примут участие глава внешнеполитического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров, министр иностранных дел КНР Ван И, глава МИД Бразилии Алоизиу Нунес, государственный министр иностранных дел Индии Виджай Кумар Сингх, а также глава МИД ЮАР Маите Нкоана-Машабане.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин указал на то, что Москва заинтересована в развитии БРИКС.