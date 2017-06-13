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Москвичи пожаловались на новый сбой в работе «Мегафона»
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Москвичи пожаловались на новый сбой в работе «Мегафона»

15:43  13 Июня 2017
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Москвичи пожаловались на новый сбой в работе «Мегафона»

Москва, 13 июня. Абоненты «Мегафона» жалуются на сбой в работе сети в Москве. Проблемы, по их данным, наблюдаются с голосовыми звонками, в некоторых районах столицы пользователям оператора доступны только экстренные вызовы. 

О новом сбое в работе «Мегафона» сообщил также ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, отмечает RNS. В своем микроблоге в Twitter он уточнил, что «сеть при этом не лежит».

Пользователи отмечают, что в иногда телефон отображает отсутствие сети связи. 

Ярослава Замысловатова
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