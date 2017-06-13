Писатель Андрей Максимов: Подростки — разведчики новой жизни

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Андрей Максимов, основатель системы «Психофилософия» и эксперт в вопросах воспитания детей, выпустил в свет несколько бестселлеров: «Как не стать врагом своему ребенку», «Песталоцци XXI. Книга для умных родителей» и «Родители как враги». Сейчас он издал новую книгу для подростков и их родителей.

Почему «подросток» — оскорбительное слово? Для чего дети используют сленг? Как помочь им решить свои возрастные проблемы и освоиться в жизни? Об этом Андрей Максимов написал в своей книге «Как перевоспитать трудных родителей» и рассказал в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей.

— Андрей Маркович, у вас много книг для родителей, но как появилась идея написать книгу для подростков?

— Идея книги у меня возникла после того, как я побывал в наших школах. Я понял, что подростковый возраст очень сложный. У подростков возникает большое количество проблем. Например, как выстраивать отношения с учительницей? Что делать, если понимаешь, что школа бессмысленна, а тебя все равно заставляют учиться? Как сделать, чтобы тебя не унижали оценки? Что делать, если ты влюбился, а все говорят, что тебе рано? Что делать, если ты хочешь заняться с девушкой сексом, но боишься этого, и все говорят, что тебе не надо этого делать, потому что ты еще молодой? Что делать, если тебя предали друзья? Если тебя изводит класс?

Есть огромное количество серьезных проблем, с которыми подросток, как правило, остается наедине, если его родители с ним не общаются. И мне захотелось написать такую книжку, которая, с одной стороны, была бы помощником для подростков, с другой, может быть, что-то объяснила их родителям. Книжка, конечно, рассчитана на подростков, она написана специально для них. И это определенный эксперимент, потому что считается, что подростки не читают книг (хотя при этом для них никто ничего не пишет). Но я уверен, что книгу будут покупать и родители. Они будут ее читать и, надеюсь, тоже извлекут для себя что-то полезное.

— Вы чем-то еще заполняете нишу литературы для подростков?

— У меня летом должен выйти роман для подростков «Солнце на дороге» — про приключения в древней языческой Руси. Это исторический приключенческий роман, который получил премию Сергея Михалкова. Роман для тех подростков, которые любят читать, которым интересна история. А вот книга «Как перевоспитать трудных родителей», которая вышла в горячо мной любимом издательстве «Питер» с потрясающими картинками выдающейся художницы Полины Побережской, рассчитана на всех — вне зависимости от того, нравится подростку читать или нет. Я не рассчитываю, что человек прочтет мою книжку от начала до конца. Я исхожу из того, что у человека, который купил эту книжку, есть проблемы с одноклассниками. В книге есть глава об этом. Человек может прочитать ее и забыть про все остальное. Потом у него возникнут проблемы с любовью или проблемы с призванием — тогда он вновь откроет мою книгу.

— Очень похоже на энциклопедию жизни.

— Нет, не энциклопедия. Просто размышления. Абсолютно честные размышления человека, которому не все равно, что будет с этими молодыми людьми.

Подросток — это оскорбительное слово

— Ребят какого возраста вы относите к подросткам?

— От 13 до 25. К сожалению, есть люди, которые до 25 не могут найти призвание. Есть люди, которые не могут найти его и того позже. В книге «Как перевоспитать трудных родителей» написано, как найти призвание, есть целая система. Этому посвящена отдельная глава «Как устроить самого себя». Она напечатана отдельным шрифтом. Почему? Есть люди, которые не хотят сами себя строить: им эту главу читать не надо. Просто не читайте, и все! Но есть люди, которые хотят сами себя строить. Есть люди, которые начинают себя строить в 25 лет. Значит, они прочтут эту главу в 25 лет.

— Вы использовали в книге свой опыт общения с подростками или привлекали дополнительную литературу?

— Я занимаюсь психофилософией очень активно. У меня серьезная библиотека психологической литературы, в книге я даю некоторые цитаты. В конце есть приложение «Для любопытных» — про тех людей, которых я цитирую. Это такие небольшие эссе для тех, кому интересно узнать, кто такой Фрейд, кто такой Песталоцци. Раздел также напечатан отдельным шрифтом: если вам не интересно, то не читайте. Конечно, я не могу выкинуть свой опыт общения с детьми. Я на него опираюсь.

Сейчас у меня стали брать интервью. Есть такой ход: опросить разных близких мне людей, в том числе и родственников. Мой сын, которому сейчас 18 лет, все время говорит, что он — пособие по моей педагогической системе. Все на него смотрят и обсуждают, работает моя система или не работает.

— И как, работает?

— Это надо его спрашивать, но я надеюсь, что да.

— Почему вы называете в своей книжке подростков разведчиками?

— Первый вопрос, который возникает, почему я не называю их подростками. Потому что это очень оскорбительное слово. Я согласен называть подростков подростками, если меня будут называть приростком. Но взрослых людей не называют приростками. Мы как бы говорим: «Ты должен подрасти, ты еще не человек. Вот еще чуть-чуть — и ты будешь человеком, но пока ты подросток, ты подрастаешь, ты еще не живешь». Мне кажется, что это неправильно, надо было придумать какое-нибудь другое слово. Слово «разведчик» мне очень нравится. Во-первых, это привет замечательному Штирлицу. Во-вторых, подростки — это разведчики недр, разведчики космоса, это люди, которые идут разведывать новую жизнь.

Если подросток, твой друг, с ним легко говорить о любви

— В книге у вас есть глава «Разведчик и любовь». Сложно ли говорить взрослому с подростком о любви?

— Сложно ли папе с мамой говорить о любви? Нет, они на одном языке говорят. А подросток — это якобы такое существо, с которым надо как-то специально, отдельно разговаривать. Но это же не так! Если мы принимаем, что подросток — это человек, то проблем нет. Проблемы возникают, когда мы считаем, что есть какой-то специальный подростковый язык. Ничего этого нет. Молодые люди иногда начинают активно использовать сленг для защиты, для того, чтобы сказать: «У нас свой собственный мир, отстаньте все от нас». Если подросткам не надо защищаться дома от своих родителей, они не используют сленг.

Читая лекции и общаясь с молодыми людьми, я говорю на том языке, на котором говорю обычно. Мой сын учится в Высшей школе сценических искусств Райкина. У него два педагога: Олег Тополянский и Кама Гинкас. Я видел, как Кама Миронович Гинкас разбирает экзамен со студентами. Когда все закончилось, я спросил: «Кама Миронович, а почему вы с ними говорите, как с народными артистами? Вы говорите с ними на каком-то потрясающем, правильном русском языке». Он ответил: «Я как умею, так и говорю. Я со Смоктуновским и с ними разговариваю одинаково». И студенты, которым по 17 лет, его прекрасно понимают и обожают! Мне кажется, это придуманная проблема — говорить с подростками о любви. Если ты человека любишь и если он твой друг, с ним нетрудно говорить. А вот если относишься как к воспитаннику, не как к человеку, тогда трудно.

— Как думаете, подросткам вообще нужны такого рода книги?

— Им точно захочется такую книгу прочитать. Сейчас такого рода литературы просто нет. Нет книг — я не знаю, во всяком случае, — в которых мы нормальным языком с подростками, с разведчиками, говорили бы о тех проблемах, которые их волнуют.

Я считаю, что каждый человек в возрасте 13–16 лет — философ на 100%, потому что он вынужден выстраивать свои отношения с миром. Когда я читаю лекции в школах, то после всегда, в ста случаях из ста, ко мне выстраивается очередь молодых разведчиков, которые начинают задавать самые разные вопросы про смысл жизни.

Я понимаю, что это такая система у нас: если с ребенком не разговаривают дома, то c ним не разговаривают нигде, потому что больше с ним нигде разговаривать не могут. Я сам, будучи подростком, участвовал в программе «Спор-клуб», которой руководил Ролан Быков. За столиками сидели подростки и обсуждали самые главные подростковые проблемы. По ту сторону экрана дети тоже сидели и обсуждали все те же проблемы. Сейчас такое невозможно представить: с подростками никто не разговаривает. Кино для них почти не снимают. Когда кто-то говорит, что дети нас не слушают и не читают книжки, я отвечаю: «Вы сначала напишите книжку. Она может быть хорошая или плохая, но должна быть обращена к подросткам. Вы сначала с ними попробуйте поговорить и после жалуйтесь».

На первой презентации книги «Как перевоспитать трудных» среди зрителей было два молодых человека, два разведчика. Они были самыми активными. Я говорил взрослым людям: «Берите с них пример». Им интересно, они разговаривают, задают вопросы. Один из молодых людей очень жестко со мной разговаривал: очень вежливо, но очень жестко. Я потом поблагодарил его за это. Потому что видно: ему это интересно. Есть такая высокомерная точка зрения взрослых: дети — дураки, которых ничего не интересует, они не хотят читать книжки, не хотят ни о чем думать. Ага, зато мы такие умные — довели мир до грани третьей мировой войны...