Военный трибунал ДНР приговорил украинского шпиона к 16 годам тюрьмы

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Донецк, 13 июня. Житель села Безыменное Новоазовского района ДНР приговорен к 16 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Украины. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры ДНР.

«Приговором Верховного Суда Донецкой народной республики житель Безыменного признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 321 «Шпионаж». Ему назначена мера наказания в виде 16-ти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

В Генпрокуратуре пояснили, что осужденный еще в 2014 году начал сотрудничать с украинскими спецслужбами и передавать им информацию о местах расположения сил ДНР и количестве военной техники.