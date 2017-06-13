Режиссер «Матильды» Учитель назвал встречу с Поклонской бесполезной

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Москва, 13 июня. Режиссер Алексей Учитель встретился с депутатом Госдумы Натальей Поклонской. На этой встрече режиссер и парламентарий обсудили еще не вышедшую картину Учителя «Матильда». Об этом сам режиссер рассказал журналистам в ходе пресс-конференции.

«Вчера произошла историческая встреча с Поклонской. Беседа была вроде бы доброжелательная», — оценил встречу с депутатом режиссер.

По словам режиссера, Поклонская попросила показать уже готовую картину ее экспертам.

«Слово «мои» эксперты меня смущает. Я сказал «вам надо посмотреть картину, вам лично, только вы можете оценить что там плохого». На это от Поклонской последовал ответ: «Никогда, ни при каком случае. Мне мои эксперты ответят», — отметил Учитель.

Режиссер резюмировал, что «встреча была, в целом, бесполезная». «Ее эксперты высказали мне претензии, мол почему на роль Матильды я выбрал красивую актрису? Это меня убило наповал», — поделился он впечатлениями.

Как добавил режиссер, в роли фотографа на этой встрече выступил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Напомним, еще не вышедшая на экраны картина Алексея Учителя «Матильда» о романе будущего наследника императорского престола Николая Романова и балерины Матильды Кшесинской стала предметом скандала. Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская заявила о недопустимости выхода фильма на экраны в связи с неким «оскорблением чувств верующих». В связи с этим она инициировала большое количество депутатских запросов и проверок киностудии Учителя.