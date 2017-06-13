Комитет Госдумы потребовал доработать законопроект о фонде дольщиков

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Москва, 13 июня. Законопроект о создании компенсационного фонда дольщиков, который заменит существующую систему страхования, с учетом внесения ряда замечаний был рекомендован к принятию комитетом Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

Как отмечается в заключении, проект федерального закона может быть принят при условии его доработки ко второму чтению с учетом замечаний ответственного комитета и комитетов-соисполнителей.

По действующим нормам, предельный размер взносов застройщиков в компенсационный фонд долевого строительства не может превышать 1% от договора долевого участия.

Проект документа устанавливает обязательность уплаты застройщиками взносов в компенсационный фонд до государственной регистрации договора участия в долевом строительстве, одновременно он устраняет дублирование обязательных платежей застройщиков.

Напомним, в ближайшие дни на рассмотрение Госдумы будет внесен законопроект депутата Сергея Вострецова, который предлагает, чтобы детей в России можно было брать в опеку или под поручительство только после письменного отказа со стороны ближайших родственников.