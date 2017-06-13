ИГ потеряло очередное нефтяное месторождение в Ракке

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Ракка, 13 июня. «Исламское государство»* получило очередной удар по своему бюджету после потери нефтяного месторождения Русафа.

В результате крупномасштабного наступления союзной группировки войск в провинции Ракка «Халифат» потерял еще один источник дохода. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) были выбиты с крупного нефтяного месторождения Русафа.

Проправительственные отряды освободили от игиловцев несколько населенных пунктов в западной части провинции Ракка, а также сам город Русафа. Над разминированием города сейчас работают саперы, войска войдут в населенный пункт после обезвреживания всех самодельных взрывных устройств, оставленных джихадистами.

* Организация запрещена на территории РФ.