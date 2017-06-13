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Спорт
Судьба Радимова в «Зените-2» решится в ближайшие дни
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Судьба Радимова в «Зените-2» решится в ближайшие дни

15:33  13 Июня 2017
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Судьба Радимова в «Зените-2» решится в ближайшие дни
Санкт-Петербург, 13 июня. Как стало известно Федеральному агентству новостей, в ближайшие дни определится судьба наставника «Зенита-2» Владислава Радимова. 

Новое руководство клуба оценивает результаты второй команды сине-бело-голубых как неудовлетворительные и планирует кардинально перестроить ее работу.

В частности, планируется, что костяк команды составят выходцы из молодежного состава и выпускники петербургских футбольных школ, способные в перспективе стать футболистами основного состава. 

В связи с этим руководство намерено в ближайшие дни провести  совещание, по результатам которого будет принято решение о сотрудничестве с Радимовым. 

Среди кандидатов, по его данным, Анатолий Давыдов, Константин Зырянов и Анатолий Тимощук.
 

Алексей Громов
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