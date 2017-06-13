Судьба Радимова в «Зените-2» решится в ближайшие дни

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Санкт-Петербург, 13 июня. Как стало известно Федеральному агентству новостей, в ближайшие дни определится судьба наставника «Зенита-2» Владислава Радимова.

Новое руководство клуба оценивает результаты второй команды сине-бело-голубых как неудовлетворительные и планирует кардинально перестроить ее работу.

В частности, планируется, что костяк команды составят выходцы из молодежного состава и выпускники петербургских футбольных школ, способные в перспективе стать футболистами основного состава.

В связи с этим руководство намерено в ближайшие дни провести совещание, по результатам которого будет принято решение о сотрудничестве с Радимовым.

Среди кандидатов, по его данным, Анатолий Давыдов, Константин Зырянов и Анатолий Тимощук.

