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Россия
Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение законов о продэмбарго
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Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение законов о продэмбарго

15:28  13 Июня 2017  /обновлено: 15:43  13 Июня 2017
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Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение ограничения ввоза «санкционки»

Москва, 13 июня. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ до 1 декабря проверить исполнение законов об ограничении ввоза санкционной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

Как говорится в перечне поручений президента, генпрокуратура должна комплексно проверить исполнение международных соглашений и российского законодательства в сфере выявления и пресечения ввоза «санкционки» на территорию нашей страны. С поручением ведомство должно справиться к концу осени. Ответственным за исполнение назначен генпрокурор Юрий Чайка.

Алексей Громов
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