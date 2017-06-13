В Избранное

Скопировать

Москва, 13 июня. Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ до 1 декабря проверить исполнение законов об ограничении ввоза санкционной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как говорится в перечне поручений президента, генпрокуратура должна комплексно проверить исполнение международных соглашений и российского законодательства в сфере выявления и пресечения ввоза «санкционки» на территорию нашей страны. С поручением ведомство должно справиться к концу осени. Ответственным за исполнение назначен генпрокурор Юрий Чайка.