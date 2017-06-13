Виновного в гибели двух человек водителя Ferrari заочно арестовали в Москве

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Москва, 13 июня. Водителя Ferrari, по вине которого в ДТП в Подмосковье погибли два человека, заочно арестовали, житель столицы находится в международном розыске, сообщили в региональном ГУ МВД.

Тверской суд Москвы заочно избрал меру пресечения в отношении 24-летнего москвича, находящегося в розыске, в виде заключения под стражу. По словам представителя регионального ГУ МВД Татьяны Петровой, после задержания злоумышленника отправят под арест на два месяца. По данным следствия, 21 мая около полуночи водитель дорогой иномарки Ferrari столкнулся с Renault, в результате аварии пассажир и сам водитель французской иномарки погибли, пишет РИАМО.​