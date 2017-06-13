Неизвестные украли iPhone7 художника Сафронова с 12 тыс. уникальных фотографий

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Москва, 13 июня. Неизвестные украли iPhone7 у известного российского художника Никаса Сафронова. Об этом сообщил сын Сафронова — Лука Затравкин.

По его словам, телефон вытащили из кармана его отца, когда тот прогуливался по городу и остановился, чтобы сфотографироваться с поклонниками. Как рассказал Федеральному агентству новостей источник в правоохранительных органах, инцидент произошел на Тверской улице.

Нанесенный ущерб оценивается в 75 тыс. рублей, однако главную ценность представляет собой не столько сам гаджет, сколько коллекция 12 тыс. фотографий, которые хранились в памяти телефона в единственном экземпляре.