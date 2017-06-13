Американский конгрессмен призвал Госдеп расследовать связи РФ и Венесуэлы

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Вашингтон, 13 июня. Конгрессмен Элиот Энгель считает, что Госдеп США должен провести расследование связей Венесуэлы и Москвы, в том числе в военной сфере. Политик даже подготовил законопроект, нацеленный на «продвижение демократии и борьбу с коррупцией» в латиноамериканской стране.

В интервью RT эксперты сообщили, что российская сторона завершила все поставки оружия Каракасу. Сейчас этим вопросом занимается Китай.

Директор центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов сообщил, что расследование Энгеля может пройти без привлечения спецслужб. РФ и Венесуэла вели сотрудничество еще во время правления Уго Чавеса. Однако после его смерти сотрудничество стран в военной сфере сошло на нет. По информации Стокгольмского института исследования проблем мира, новых контактов у Москвы и Каракаса не было года два.

Отдельным пунктом в документе Энгеля стоят «риски», связанные с компанией «Роснефть», которая, по мнению конгрессмена, может получить контроль над рядом объектов американской энергетической инфраструктуры.

Речь идет о сделке между «Роснефтью» и нефтяной компанией PDVSA, заключенной в прошлом году, согласно которой российской компании достались залоговые права на 49,9% холдинга Citgo — дочки PDVSA. Citgo принадлежат активы в США, в том числе три завода по переработке нефти.

Глава «Роснефти» Игорь Сечин отмечал, что компания не планирует получать управление над американской дочкой PDVSA.

По словам юриста BMS Law Film Владимира Шалаева, у «Роснефти» пакет акций Citgo не является контрольным.