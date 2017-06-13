Путин потребовал от кабмина завершить разработку актов для пресечения ввоза «санкционки»

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Москва, 13 июня. Глава российского государства Владимир Путин потребовал от кабмина окончить разработку нормативных правовых актов, направленных на препятствование ввоза на территорию России продукции, на которую установлены запреты и ограничения. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Путин распорядился завершить работу над созданием нормативных правовых актов, направленных на пресечение ввоза на территорию РФ овощей, в отношении которой установлены табу или же ограничения.