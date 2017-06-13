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Политика
Путин потребовал от кабмина завершить разработку актов для пресечения ввоза «санкционки»
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Путин потребовал от кабмина завершить разработку актов для пресечения ввоза «санкционки»

15:23  13 Июня 2017
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Путин потребовал от кабмина окончить разработку актов для пресечения ввоза «санкционки»

Москва, 13 июня. Глава российского государства Владимир Путин потребовал от кабмина окончить разработку нормативных правовых актов, направленных на препятствование ввоза на территорию России продукции, на которую установлены запреты и ограничения. Об этом заявил во вторник пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков. 

По его словам, Путин распорядился завершить работу над созданием нормативных правовых актов, направленных на пресечение ввоза на территорию РФ овощей, в отношении которой установлены табу или же ограничения. 

#путин #песков #санкционка
Дана Балан
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