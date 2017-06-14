Путин: свободная регистрация партий в России создает проблему выбора у избирателей

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Москва, 14 июня. Многообразие партий в России предоставляет гражданам страны широкий выбор, но и создает определенные трудности.

Эта тема была затронута в интервью, которое российский лидер дал известному режиссеру Оливеру Стоуну. Беседа легла в основу документального фильма. Сегодня на телеканале Showtime показали вторую часть четырехсерийного цикла.

А накануне зрители увидели первую серию. В ней Путин рассказал, что и сейчас не знает, почему при выборе преемника первый президент России Борис Ельцин остановился именно на нем. Глава государства вспоминает, что тогда страна переживала нелегкий период, он решил, что возьмет на себя ответственность и пойдет до конца.

Российская премьера документального цикла состоится 19 июня на Первом канале.