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Общество
Названа предварительная причина смерти организатора убийства Политковской
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Названа предварительная причина смерти организатора убийства Политковской

15:26  13 Июня 2017
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Названа предварительная причина смерти организатора убийства Политковской

Вологда, 13 июня. Смерть организатора убийства журналистки Анны Политковской Гайтукаева не носила криминальный характер.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, по предварительной версии, причиной смерти Гайтукаева называют сопутствующие заболевания.

По данным агентства, он долго и тяжело болел, сейчас проводится вскрытие и экспертиза, которая установит точную причину смерти.

Скончался Гайтукаев ночью в минувшую субботу, 10 июня.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что организатор убийства журналистки «Новой газеты» умер в Межобластном медицинском учреждении №10 в Вологде.  

#вологда #политковская #гайтукаев
Дана Балан
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