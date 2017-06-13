Более десяти боевиков ИГИЛ уничтожено неизвестными в Дейр эз-Зоре

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Маядин, 13 июня. Группа неопознанных бойцов атаковала отряд «Исламского государства»* в провинции Дейр эз-Зоре.

Местный источник в Сирии сообщает, что 11 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) были уничтожены прямо на своих позициях в населенном пункте Маядин. Вместе с боевиками был ликвидирован их командир, известный под именем Абу Марьям аль-Шами.

Источник сообщает, что атака могла быть совершена конкурирующей террористической группировкой, ранее неизвестные обстреляли позиции «Халифита» в одном из кварталов Дейр эз-Зора. В конце мая четверо боевиков были расстреляны неизвестными на востоке Сирийской арабской республики.

* Организация запрещена на территории РФ.