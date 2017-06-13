Более десяти боевиков ИГИЛ уничтожено неизвестными в Дейр эз-Зоре
Маядин, 13 июня. Группа неопознанных бойцов атаковала отряд «Исламского государства»* в провинции Дейр эз-Зоре.
Местный источник в Сирии сообщает, что 11 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) были уничтожены прямо на своих позициях в населенном пункте Маядин. Вместе с боевиками был ликвидирован их командир, известный под именем Абу Марьям аль-Шами.
Источник сообщает, что атака могла быть совершена конкурирующей террористической группировкой, ранее неизвестные обстреляли позиции «Халифита» в одном из кварталов Дейр эз-Зора. В конце мая четверо боевиков были расстреляны неизвестными на востоке Сирийской арабской республики.
* Организация запрещена на территории РФ.