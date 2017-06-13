Штаб-квартиру «Би-Би-Си» в Лондоне эвакуировали из-за угрозы пожара

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Лондон, 13 июня. Штаб-квартиру «Би-Би-Си» Broadcasting House на престижной улице Портленд-плейс в Лондоне эвакуировали из- за угрозы пожара.

По данным издания Daily Star, в офисе сработала пожарная сигнализация, после на место происшествия прибыли пожарные. Сотрудников штаб-квартиры эвакуировали, позже они стали публиковать в соцсетях фотографии коллег, которые на тротуаре возле офиса ожидали, когда им можно будет вернуться в здание.

Отметим, что именно из этой штаб-квартиры ведется вещание всех информационных программ корпорации.