Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Черные аисты вернулись в Московскую область после векового отсутствия
Triangle Created with Sketch.

Черные аисты вернулись в Московскую область после векового отсутствия

15:20  13 Июня 2017
873

Черные аисты вернулись в Московскую область после векового отсутствия

Москва, 13 июня. В Подмосковье спустя почти столетие вернулись занесенные в Красную книгу черные аисты. Об этом сообщила пресс-служба Минэкологии Московской области.

Биологи нашли гнезда редчайших птиц в развилке сосны в лесу на западе области. Точное местонахождение черных аистов держится в тайне, чтобы местные жители не спугнули птиц и не доставили им дискомфорта. 

Как передает Телеканал 360,  в последний раз черные аисты вили гнезда в Подмосковье в 20-х годах прошлого века. С тех пор в регионе только изредка видели одиночных птиц, поэтому виду в Красной книге области присвоили статус «вероятно исчезнувший на гнездовании».

Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть