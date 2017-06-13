Черные аисты вернулись в Московскую область после векового отсутствия

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Москва, 13 июня. В Подмосковье спустя почти столетие вернулись занесенные в Красную книгу черные аисты. Об этом сообщила пресс-служба Минэкологии Московской области.

Биологи нашли гнезда редчайших птиц в развилке сосны в лесу на западе области. Точное местонахождение черных аистов держится в тайне, чтобы местные жители не спугнули птиц и не доставили им дискомфорта.

Как передает Телеканал 360, в последний раз черные аисты вили гнезда в Подмосковье в 20-х годах прошлого века. С тех пор в регионе только изредка видели одиночных птиц, поэтому виду в Красной книге области присвоили статус «вероятно исчезнувший на гнездовании».