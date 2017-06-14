Сам себе мастер: Путин в интервью Стоуну рассказал о занятиях спортом

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Москва, 14 июня. Президент России Владимир Путин постоянно находит время для занятий спортом, но в тренере не нуждается. Об этом российский лидер рассказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну.

«Я вроде сам считаю себя мастером. Нет, но тренер нужен, конечно, людям, которые собираются выступать на соревнованиях. Но я это делаю в качестве физкультуры. Я всю жизнь этим занимался с 13–14 лет. Постоянно. Никогда не прерывал», — пояснил Путин.

Сегодня телеканал Showtime показывает вторую серию из документального цикла, в основу которого легла беседа с российским лидером.

Напомним, сам Стоун накануне премьеры признался, что в своей новой картине постарался представить наиболее полный портрет политика, и подчеркнул, что не пытался спорить со своим собеседником.

Режиссер заявил, что американцы сегодня представляют россиян несчастными жертвами, что не соответствует реальности. На самом деле, добавил он, жителям РФ никогда не жилось так свободно, как сейчас.

Напомним, российская премьера документального фильма о Путине состоится на Первом канале 19 июня.