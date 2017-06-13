Пальмира: боевики ИГ уничтожили танк САА в Хомсе

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Пальмира, 13 июня. Боевики «Исламского государства»* из засады уничтожили танк правительственных войск.

Информационное агентство подконтрольное боевикам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) сообщило, что один из отрядов исламистов устроил засаду в районе Пальмиры.

Танк Сирийской арабской армии был уничтожен выстрелом противотанкового ракетного комплекса. Отмечается, что игиловцы в последнее время перешли к тактике «булавочных уколов». Джихадисты подстерегают отряды правительственных войск Сирии и уничтожают их точечными ударами.

Ранее «Телеканал 360» сообщил, что Минобороны РФ озвучило количество уничтоженных за месяц боевиков ИГ*.

* Организация запрещена на территории РФ.