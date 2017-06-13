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Новороссия
ДНР: СЦКК согласовал с ВСУ режим тишины для ремонта на Южнодонбасском водоводе
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ДНР: СЦКК согласовал с ВСУ режим тишины для ремонта на Южнодонбасском водоводе

15:49  13 Июня 2017
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ДНР: СЦКК согласовал с ВСУ режим тишины для ремонта на Южнодонбасском водоводе

Донецк, 13 июня. Российские представители  в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе согласовали проведение ремонтных работ на Южнодонбасском водоводе под Ясиноватой. Об этом сообщил представитель Донецкой народной республики в СЦКК.

«Удалось согласовать с украинской стороной режим прекращения огня. Сегодня бригады приступили к работам, часть из которых уже выполнена», — сообщил представитель ДНР в СЦКК.

Он также добавил, что на месте проведения ремонтных работ присутствуют представители РФ в СЦКК и наблюдатели миссии ОБСЕ.

#днр #всу #сцкк
Алексей Громов
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