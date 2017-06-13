ДНР: СЦКК согласовал с ВСУ режим тишины для ремонта на Южнодонбасском водоводе

В Избранное

Скопировать

Донецк, 13 июня. Российские представители в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе согласовали проведение ремонтных работ на Южнодонбасском водоводе под Ясиноватой. Об этом сообщил представитель Донецкой народной республики в СЦКК.

«Удалось согласовать с украинской стороной режим прекращения огня. Сегодня бригады приступили к работам, часть из которых уже выполнена», — сообщил представитель ДНР в СЦКК.

Он также добавил, что на месте проведения ремонтных работ присутствуют представители РФ в СЦКК и наблюдатели миссии ОБСЕ.