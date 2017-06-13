Премьер Украины заинтересован в поставках газа из Венгрии и Хорватии

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Киев, 13 июня. Украинская сторона заинтересована в поставках газа из Венгрии и Хорватии. Об этом заявил во вторник председатель правительства Украины Владимир Гройсман.

«Мы заинтересованы в том, чтобы создать газовый коридор Хорватия — Венгрия — Украина, и все будем делать для того, чтобы этот проект приблизился к полноценной реализации», — подчеркнул Гройсман, который встретился с хорватским премьер-министром Андреем Пленковичем.

Напомним, ранее стал известно о том, что Киев планирует с 2022 года покупать газ в Норвегии. Для этого будет построен интерконнектор UAPL.