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Украина
Премьер Украины заинтересован в поставках газа из Венгрии и Хорватии
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Премьер Украины заинтересован в поставках газа из Венгрии и Хорватии

15:29  13 Июня 2017
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Премьер Украины заинтересован в поставках газа из Венгрии и Хорватии

Киев, 13 июня. Украинская сторона заинтересована в поставках газа из Венгрии и Хорватии. Об этом заявил во вторник председатель правительства Украины Владимир Гройсман.

«Мы заинтересованы в том, чтобы создать газовый коридор Хорватия — Венгрия — Украина, и все будем делать для того, чтобы этот проект приблизился к полноценной реализации», — подчеркнул Гройсман, который встретился с хорватским премьер-министром Андреем Пленковичем.

Напомним, ранее стал известно о том, что Киев планирует с 2022 года покупать газ в Норвегии. Для этого будет построен интерконнектор UAPL.

#украина #гройсман #венгрия #хорватия
Алексей Громов
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