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Москва, 14 июня. В России нет ограничений и притеснений по отношению к лицам нетрадиционной сексуальной ориентации. Они открыто заявляют о своих предпочтениях. И это не мешает им добиваться успехов на профессиональном поприще, а также иметь государственные награды.

Об этом российский лидер Владимир Путин рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну. Но, подчеркнул президент, все должно укладываться в рамки закона.

«Есть закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. И, знаете, логика этого закона в том, чтобы дать детям спокойно вырасти, не влияя на их сознание. А когда он вырастет, он может принять любое решение, как ему строить свою жизнь, в том числе личную и сексуальную. И с этого момента, когда он становится взрослым, совершеннолетним, а совершеннолетие по нашему закону наступает с 18 лет, никаких ограничений вообще нет», — пояснил Путин.

Он добавил, что, как президент, считает своим долгом и обязанностью поддерживать традиционные семейные ценности.

«Я как глава государства сегодня считаю своим долгом поддерживать традиционные ценности, семейные. Почему? Потому что однополые браки детей не производят, а нам нужно позаботиться о рождаемости в стране. При этом никто не говорит, что нужно кого-то преследовать», — заявил президент РФ.

Интервью, которое дал Путин Стоуну, легло в основу документального фильма. Его премьера в эти дни проходит на телеканале Showtime. Сегодня зрители смотрят вторую честь четырехсерийного цикла. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, он пока не видел картину, предпочитая дождаться показа на российском ТВ, который начнется вечером 19 июня.