Арестованный на Бали россиянин открыл в тюрьме собственный ресторан

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Денпасар, 13 июня. Россиянин Роман Калашников, который был задержан в Индонезии по подозрению в контрабанде наркотиков, открыл собственный ресторан в тюрьме на Бали, говорится на его странице «ВКонтакте».

Жителя Сургута задержала полиция Индонезии на Бали в конце 2016 года по обвинению в контрабанде марихуаны. Будучи в заключении, Роман Калашников, ранее работавший поваром, вместе с коллегой из ФРГ, открыл собственный ресторан. По словам россиянина, ежедневно его заведению удается продать по 15–20 хорошо сервированных вкусных блюд.

«Профит на двоих составляет 500–1000 рублей в день», — написал он на странице «ВКонтакте». Известно, что тюремный срок ему назначат индонезийские власти 19 июня, а судебный процесс может пройти уже в конце месяца.​