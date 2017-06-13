Новости ДНР и ЛНР: бегство бригады ВСУ у Коминтерново, режим ЧС в Авдеевке

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Донбасс, 13 июня. Командование ДНР разоблачило очередной фейк украинской стороны. В Киеве призвали изменить формат проведения силовой операции в Донбассе. В Авдеевке ввели режим ЧС. Последние новости Новороссии — в материале Федерального агентства новостей.

Бегство бригады ВСУ

Ни дня без фейка. Точнее, без его разоблачения. Замкомандующего вооруженных сил ДНР Эдуард Басурин уже привычно рассказал журналистам, что придумали украинские военачальники на этот раз. А придумали они плохо, обнажив полное непонимание процессов, происходящих в зоне конфликта.

Но обо всем по порядку. Во многих украинских СМИ со ссылкой на пресс-центр АТО были опубликованы материалы об успехах ВСУ на Луганском и Мариупольском направлениях. Журналисты крикливо сообщали о продвижении украинских войск и завоевании позиций вблизи населенных пунктов Коминтерново и Желобок.

На деле же пресс-центр распространил недостоверную информацию. А потом обвинил в распространении фальшивых сведений СБУ. СМИ ссылались на видео, которое оказалось снято... военнослужащими ДНР.

И получилась ситуация ровно наоборот. 36-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ самовольно покинула место несения службы. То есть это не завоевание, это бегство. А армия ДНР стала автоматически ближе к морю.

Киев ответит за «Минск»

В Донецке уверены: Киеву не избежать ответственности за невыполнение минских соглашений. Своими действиями Украина уже подставила своих поручителей — Европу и Америку. Но при этом со стороны Украины продолжают долетать странные и грозные заявления.

Так, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов призвал изменить формат проведения силовой операции в Донбассе, которая больше не вписывается в рамки «антитеррористической операции». Это, понимаете ли, уже «гибридная агрессия со стороны РФ». И этот формат, по мысли Турчинова, будет полностью соответствовать минским соглашениям.

В Кремле отреагировали незамедлительно: Россия вообще не участвует в конфликте на юго-востоке и совершенно точно не оккупирует никакие территории. Это внутриукраинский конфликт, гражданская война, которую может предотвратить сам Киев. Может, но не хочет, предпочитая сваливать вину на соседа.

Режим ЧС в Авдеевке

В Авдеевке, которая находится под контролем ВСУ, объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС), причем техногенного характера регионального уровня. Виной тому перебитый газопровод. Авдеевка уже шестой день остается без газа.

Председатель Донецкой администрации Павел Жебривский чуть позже сообщил о начале строительства нового газопровода. Через него Авдеевка будет получать газ с территории, контролируемой Украиной. В обстрелах обвинили ополченцев и почему-то Россию.

«Избавимся от зависимости от капризов российско-террористических бандформирований», — сказал председатель. Жаль, от фантазий избавиться уже не получится.

ООН включилась в процесс

В ООН озвучили новые страшные цифры конфликта в Донбассе. Так, с середины февраля по середину мая 2017 года в регионе погибли 36 мирных жителей. При этом около 157 человек получили ранения. Это почти на 50% больше, чем в предыдущий отчетный период и на 70% больше, чем в аналогичные сроки прошлого года. В 41% случаях гибель вызвали ранее не взорванные боеприпасы и мины.

Кроме того, организация призвала украинские власти упростить перемещение граждан через линию разграничения в Донбассе. Сейчас пропускной режим устроен так, что въехать или выехать из народных республик можно только по специальным пропускам. При этом Киев прекратил работу большой части пропускных пунктов: а на тех, что остались, растут километровые автомобильные очереди. Люди проводят в пробках больше суток.

А теперь оцените масштабы: ежедневно линию разграничения пересекают около 29 тысяч украинцев. Такие сложности в очередях сравнимы едва ли не с геноцидом собственного народа. Не говоря уже о транспортной и экономической блокаде Донбасса, которая бумерангом ударила по Киеву. Наблюдатели ОБСЕ отмечали, что блокада ведет к гуманитарной катастрофе и призывали Киев снять ее. Это, к слову один из обязательных пунктов выполнения минских договоренностей.