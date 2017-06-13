Сотрудник полиции стал фигурантом дела после смертельного ДТП в Воронеже

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Воронеж, 13 июня. Следователи Воронежа устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, произошедшего по вине сотрудника полиции. Мужчина не справился с управлением своего авто и перевернулся, его 34-летний пассажир скончался от травм. Уголовное дело против водителя возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По версии следствия, накануне около полуночи сотрудник полиции вне службы на своем Mitsubishi Outlander при движении по ул. 9 Января не смог справиться с управлением. В результате неудачного маневра машина перевернулась, а пассажир получил различные травмы. Вскоре мужчина скончался.

«Проведен осмотр места происшествия, назначаются судебно-медицинские и авто-технические экспертизы, допрашиваются очевидцы произошедшего. В ближайшее время сотрудник полиции будет допрошен об обстоятельствах преступления», — сообщили в СУ СК по Воронежской области.

Теперь сотруднику полиции может грозить до пяти лет лишения свободы. В ГУ МВД по факту ДТП стартовала служебная проверка.