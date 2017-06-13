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Спорт
Стало известно, почему Миранчук прогулял тренировку в сборной
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Стало известно, почему Миранчук прогулял тренировку в сборной

15:09  13 Июня 2017
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Миранчук

Москва, 13 июня. Полузащитник московского «Локомотива» и сборной России Алексей Миранчук пропустил тренировку команды по причине экзамена в университете. Об этом сообщили в микроблоге национальной команды в социальной сети Twitter.

Другие футболисты присутствовали на тренировке. Хавбек Александр Головин на занятии тренируется по индивидуальной программе. По итогам медицинской проверки его нагрузки несколько скорректированы, сообщает АиФ.

Напомним, в минувшую пятницу на стадионе «ВЭБ-Арена» в столице прошел товарищеский матч между Россией и Чили, который завершился ничейным исходом — 1:1.  

В первой игре Кубка конфедераций-2017, которая состоится 17 июня, дружина Станислава Черчесова встретится с командой Новой Зеландии на стадионе «Санкт-Петербург Арена». 

 

#футбол #петербург #черчесов #миранчук #сборная #тренировка
Дана Балан
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