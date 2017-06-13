Финальная серия седьмого сезона «Игры престолов» станет самой длинной в шоу

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Лос-Анджелес, 13 июня. В седьмом сезоне «Игра престолов» будет показан самый длинный эпизод сериала. Как стало известно, финальная серия будет идти 90 минут.

Старт нового сезона запланирован на 16 июля. Всего будет показано семь эпизодов.

До выхода седьмого сезона самой длинной серией «Игры престолов» считался эпизод «Ветра зимы», показанный в рамках шестого сезона. Он длился 69 минут.

Отметим, что это не единственный рекорд нового сезона популярного фантастического сериала. Так, сообщалось, что в одной сцене седьмого сезона сожгли рекордное количество каскадеров.

Кроме того, официальный трейлер нового сезона «Игры престолов» собрал максимальное количество просмотров.

Сюжетная линия сериала по-прежнему держится в тайне. Известно, что она будет отличаться от сюжета, представленного в новой книге Джорджа Мартина, выход которой также запланирован на 2017 год.