Учитель рассказал о результатах экспертизы фильма «Матильда»

В Избранное

Скопировать

Москва, 13 июня. Эксперты из Санкт-Петербургского государственного университета провели экспертизу «Матильда» и не нашли в нем сцен, которые могли были бы оскорбить чьи-либо религиозные чувства. Как сообщает корреспондент Федерального агентства новостей, такое заявление сделал во вторник режиссер ленты Алексей Учитель.

По его словам, экспертиза насчитывает около 30-40 страниц, где даны ответы на вопросы прокуратуры и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Тем не менее, давление на студию продолжается.

«Была беспрецедентная кампания, когда в нашу студию выстраивается очередь из проверяющих организаций, казначейства, Счетной палаты, МВД. Мы защищаемся, но мы не хотим кого-то обвинять, защищаемся по законам», — отметил Учитель.

Режиссер добавил, что производство фильма почти закончено — осталось доделать компьютерную графику. Премьера фильма состоится 25 октября. Адвокат Учителя Константин Добрынин, в свою очередь, посоветовал Поклонской, которая инициировала проверку в отношении еще не вышедшего фильма, взять себя в руки, прекратить рассылать депутатские запросы и сосредоточиться на своих прямых обязанностях.