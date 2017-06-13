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Экономика
Стала известна сумма прожиточного минимума в Петербурге
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Стала известна сумма прожиточного минимума в Петербурге

14:54  13 Июня 2017
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Стала известна сумма прожиточного минимума в Петербурге

Санкт-Петербург, 13 июня. Средняя величина прожиточного минимума в Северной столице увеличилась и составила 10 605 руб. на человека. Об этом свидетельствуют данные, озвученные в Комитете по социальной политике.

По результатам первых четырех месяцев 2017 года представители петербургского правительства выяснили прожиточный минимум для трудоспособного населения, а также для детей и пенсионеров. Сообщается, что для работоспособных петербуржцев данная сумма составила 11 658 руб. 

Прожиточный минимум для ребенка составил 10 221 руб., а для пенсионера — 8475 руб, сообщает «Комсомольская правда — Санкт-Петербург»

Таким образом, в среднем прожиточный минимум увеличился на 79 рублей. 

#петербург
Дана Балан
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