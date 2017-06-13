Террористы ИГ с пяти направлений наступают к северо-западу от Пальмиры

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Пальмира, 13 июня. Боевики ИГ* стягивают силы для наступления в районе сирийской Пальмиры и продолжают ожесточенные бои за газовые месторождения, вернуть контроль над которыми правительственной армии Сирии удалось при помощи специалистов из РФ.

Стягивающиеся из Ракки террористы ИГИЛ* концентрируют свои ударные группировки и ведут наступление на пяти направлениях в окрестностях холма аль-Савана к северо-западу от Пальмиры, чтобы прорваться к трассе Хомс — Пальмира и уничтожить газовые месторождения, отбитые и восстановленные ранее с помощью русских специалистов, благодаря которым обеспечивается значительная часть электроснабжения Сирии.

Боевики ведут ожесточенные бои за контроль над газовыми месторождениями. Напомним, что бои в этом районе продолжаются уже более двух недель.

* Организация запрещена на территории РФ.