Додон о планах кабмина запретить в Молдавии новостные программы РФ: Это провокация

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Кишинев, 13 июня. Исключение информационных программ российских телеканалов из национального телеэфира в Молдавии является провокацией. Соответствующее мнение выразил президент республики Игорь Додон.

«Заявляю со всей ответственностью, что сегодняшний законопроект о так называемой «пропаганде», зарегистрированный демократами, не будет промульгирован (утвержден. — ред.) президентом Молдавии», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Додона, данный «демарш ставит перед собой цель сделать все возможное, чтобы поссорить Молдавию с Россией». В пример молдавский лидер привел недавний инцидент с высылкой российских дипломатов.

Додон подчеркнул, что в основании подобных действий лежат четкие указания со стороны западных кураторов, передает RT.

Напомним, ранее молдавские депутаты внесли на рассмотрение парламента закон, который фактически запрещает трансляцию российских новостных программ.

Накануне Додон поздравил россиян с Днем России и выразил надежду, что страны восстановят отношения в полной мере.