Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Новости Сирии
Боевики ИГ выбиты из семи населенных пунктов в Хомсе
Triangle Created with Sketch.

Боевики ИГ выбиты из семи населенных пунктов в Хомсе

14:45  13 Июня 2017
630

Боевики ИГ выбиты из семи населенных пунктов в Хомсе

Хомс, 13 июня. Боевики «Исламского государства»* с потерями отступили из семи населенных пунктов на востоке провинции Хомс.

Сирийские источники отмечают, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) находятся под постоянным давлением летчиков ВКС РФ. Российские самолеты и вертолеты ведут круглосуточную охоту на отряды и конвои исламистов.

Боевики ИГ выбиты из семи населенных пунктов в Хомсе

Сообщается, что группировка наземных войск после массированной воздушной и артиллерийской подготовки вытеснила джихадистов из населенных пунктов Бир Инбадж, Ражм Аскар, нефтяного месторождения Русафа, Джабб Ханим, Джабб Абд Азиз, Джабб Абу Суса и Джабб Абд.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #вкс рф #игил #хомс
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть