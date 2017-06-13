Боевики ИГ выбиты из семи населенных пунктов в Хомсе

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Хомс, 13 июня. Боевики «Исламского государства»* с потерями отступили из семи населенных пунктов на востоке провинции Хомс.

Сирийские источники отмечают, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) находятся под постоянным давлением летчиков ВКС РФ. Российские самолеты и вертолеты ведут круглосуточную охоту на отряды и конвои исламистов.

Сообщается, что группировка наземных войск после массированной воздушной и артиллерийской подготовки вытеснила джихадистов из населенных пунктов Бир Инбадж, Ражм Аскар, нефтяного месторождения Русафа, Джабб Ханим, Джабб Абд Азиз, Джабб Абу Суса и Джабб Абд.

* Организация запрещена на территории РФ.