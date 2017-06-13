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Славянская женщина — страшная сила: чем Меланья Трамп займется в Белом доме
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Славянская женщина — страшная сила: чем Меланья Трамп займется в Белом доме

15:24  13 Июня 2017
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Славянская женщина — страшная сила: чем Меланья Трамп займется в Белом доме

Первая леди США Меланья Трамп и отпрыск президента Бэррон переезжают в Белый дом их «башни Трампа». Жена президента пока еще не знает, как именно будет выполнять свои публичные обязанности, однако надеется повлиять на мужа и его взаимоотношения с однопартийцами. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Окончательный переезд из «Трамп-Тауэра» в президентскую резиденцию намечен на конец текущего месяца. «С нетерпением ждем воспоминаний, которые мы получим в нашем новом доме! #деньпереезда», — написала первая леди США в своем Instagram под фотографией вида на южную лужайку со второго этажа Белого дома.

Сначала Меланья посетит пикник Конгресса США, где планирует набрать себе помощников, а затем главная женщина Америки займется обустройством нового жилища. Их с Дональдом Трампом сын Бэррон осенью пойдет в новую школу в Вашингтоне.

Как пишет газета The New York Times, эксперты считают, что Меланье придется трудно, поскольку одной из важнейших для нее миссий должно стать примирение Дональда Трампа с членами Республиканской партии, от которой президент себя изолировал. Сама же Меланья как-то раз заявила: «Иногда я говорю, что у меня два мальчишки-подростка дома — сын и муж».

Славянская женщина — страшная сила: чем Меланья Трамп займется в Белом доме

Так сможет ли хрупкая модель из Словении повлиять на своего 70-летнего супруга, который по совместительству руководит огромной страной и отличается своей упертостью и непредсказуемостью? Если верить таблоидам, то в последнее время пыл между супругами охладел. Все помнят, как во время визита в Израиль Меланья ударила супруга по руке, да еще и на красной ковровой дорожке перед скоплением прессы. Перед этим пошли сплетни, что жена президента отказывается переезжать в Белый дом из «Трамп-Тауэра», а после мирового турне СМИ разразились сообщениями об измене первой леди с начальником охраны ювелирного магазина Tiffany & Co. Такого в истории американских первых леди еще не было. Непонятно, сможет ли Меланья так же влиять на Трампа, как делает это его дочь и советник Иванка. СМИ долго писали о том, что президент США отдал приказ ударить «томагавками» по Сирии чуть ли не из-за слез дочери.

Доктор юридических наук, профессор ВШЭ Александр Домрин в беседе с корреспондентом ФАН сказал, что славянская женщина — это страшная сила.

«Это большое оружие в правильных руках, но при этом оружие в значительной степени неуправляемое. Я не думаю, что Трамп настолько рассудителен при всей своей деловой бизнес-хватке, чтобы использовать свою жену в каких-то политических целях. Даже его любимая дочь Иванка, когда она что-то делает в администрации президента, ведет себя как его советник. Не думаю, что Трамп настолько циничен, чтобы использовать членов своей семьи, — комментирует для ФАН Александр Домрин. — Если Меланья хочет переехать в Белый дом, ей ничто не мешает. Более того, ее изначальное нежелание переезжать из Нью-Йорка, — это проявление независимого характера славянской женщины. У нее нет политических амбиций, особенно если это касается влияния на мужа для решения внутриполитических задач».    

Славянская женщина — страшная сила: чем Меланья Трамп займется в Белом доме

По словам источников из близкого окружения Меланьи, 47-летняя госпожа Трамп на данный момент не обозначила круг интересов, которыми она будет заниматься на посту первой леди страны. Ее предшественницы — Мишель Обама и Лора Буш — разрабатывали программы против детского ожирения и в поддержку детской грамотности.

Но чем Америке сможет помочь бывшая модель, которая бросила учебу в университете ради карьеры? Разумеется, первая леди уже смогла реализовать себя как жена и мать, что немаловажно.

«И Хиллари, и другие первые леди всегда принимали участие в решении вопросов здравоохранения или образования. Меланья в этом смысле ничуть не хуже. Опять же, почему она отказывалась переезжать в Белый дом? Она просто не хотела видеть себя в качестве функции — первой леди, которая будет заниматься какими-то общественными инициативами, — подчеркивает собеседник ФАН. — Ее вполне устраивал статус жены президента. Но если ситуация складывается таким образом, что Меланья должна соответствовать американской традиции, скорее она всего будет заниматься тем же самым образованием».

Славянская женщина — страшная сила: чем Меланья Трамп займется в Белом доме

Во всяком случае, первая леди не отлынивает от своих обязанностей. Несколько месяцев назад она посетила больных детей в Пресвитерианской больнице Нью-Йорка, где несколько часов читала юным пациентам книгу и объясняла, что чтением она подталкивает новое поколение американцев к размышлению над тем, чего бы они хотели добиться в жизни.

#обама #трамп #домрин #буш
Алиса Яковлева
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