Славянская женщина — страшная сила: чем Меланья Трамп займется в Белом доме

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Первая леди США Меланья Трамп и отпрыск президента Бэррон переезжают в Белый дом их «башни Трампа». Жена президента пока еще не знает, как именно будет выполнять свои публичные обязанности, однако надеется повлиять на мужа и его взаимоотношения с однопартийцами. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Окончательный переезд из «Трамп-Тауэра» в президентскую резиденцию намечен на конец текущего месяца. «С нетерпением ждем воспоминаний, которые мы получим в нашем новом доме! #деньпереезда», — написала первая леди США в своем Instagram под фотографией вида на южную лужайку со второго этажа Белого дома.

Сначала Меланья посетит пикник Конгресса США, где планирует набрать себе помощников, а затем главная женщина Америки займется обустройством нового жилища. Их с Дональдом Трампом сын Бэррон осенью пойдет в новую школу в Вашингтоне.

Как пишет газета The New York Times, эксперты считают, что Меланье придется трудно, поскольку одной из важнейших для нее миссий должно стать примирение Дональда Трампа с членами Республиканской партии, от которой президент себя изолировал. Сама же Меланья как-то раз заявила: «Иногда я говорю, что у меня два мальчишки-подростка дома — сын и муж».

Так сможет ли хрупкая модель из Словении повлиять на своего 70-летнего супруга, который по совместительству руководит огромной страной и отличается своей упертостью и непредсказуемостью? Если верить таблоидам, то в последнее время пыл между супругами охладел. Все помнят, как во время визита в Израиль Меланья ударила супруга по руке, да еще и на красной ковровой дорожке перед скоплением прессы. Перед этим пошли сплетни, что жена президента отказывается переезжать в Белый дом из «Трамп-Тауэра», а после мирового турне СМИ разразились сообщениями об измене первой леди с начальником охраны ювелирного магазина Tiffany & Co. Такого в истории американских первых леди еще не было. Непонятно, сможет ли Меланья так же влиять на Трампа, как делает это его дочь и советник Иванка. СМИ долго писали о том, что президент США отдал приказ ударить «томагавками» по Сирии чуть ли не из-за слез дочери.

Доктор юридических наук, профессор ВШЭ Александр Домрин в беседе с корреспондентом ФАН сказал, что славянская женщина — это страшная сила.

«Это большое оружие в правильных руках, но при этом оружие в значительной степени неуправляемое. Я не думаю, что Трамп настолько рассудителен при всей своей деловой бизнес-хватке, чтобы использовать свою жену в каких-то политических целях. Даже его любимая дочь Иванка, когда она что-то делает в администрации президента, ведет себя как его советник. Не думаю, что Трамп настолько циничен, чтобы использовать членов своей семьи, — комментирует для ФАН Александр Домрин. — Если Меланья хочет переехать в Белый дом, ей ничто не мешает. Более того, ее изначальное нежелание переезжать из Нью-Йорка, — это проявление независимого характера славянской женщины. У нее нет политических амбиций, особенно если это касается влияния на мужа для решения внутриполитических задач».

По словам источников из близкого окружения Меланьи, 47-летняя госпожа Трамп на данный момент не обозначила круг интересов, которыми она будет заниматься на посту первой леди страны. Ее предшественницы — Мишель Обама и Лора Буш — разрабатывали программы против детского ожирения и в поддержку детской грамотности.

Но чем Америке сможет помочь бывшая модель, которая бросила учебу в университете ради карьеры? Разумеется, первая леди уже смогла реализовать себя как жена и мать, что немаловажно.

«И Хиллари, и другие первые леди всегда принимали участие в решении вопросов здравоохранения или образования. Меланья в этом смысле ничуть не хуже. Опять же, почему она отказывалась переезжать в Белый дом? Она просто не хотела видеть себя в качестве функции — первой леди, которая будет заниматься какими-то общественными инициативами, — подчеркивает собеседник ФАН. — Ее вполне устраивал статус жены президента. Но если ситуация складывается таким образом, что Меланья должна соответствовать американской традиции, скорее она всего будет заниматься тем же самым образованием».

Во всяком случае, первая леди не отлынивает от своих обязанностей. Несколько месяцев назад она посетила больных детей в Пресвитерианской больнице Нью-Йорка, где несколько часов читала юным пациентам книгу и объясняла, что чтением она подталкивает новое поколение американцев к размышлению над тем, чего бы они хотели добиться в жизни.