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Западная диета провоцирует болезнь Альцгеймера — ученые
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Западная диета провоцирует болезнь Альцгеймера — ученые

14:42  13 Июня 2017
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Западная диета провоцирует болезнь Альцгеймера — ученые

Вашингтон, 13 июня. Рацион, в котором преобладает богатая на калории жирная пища, повышает риск развития болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли американские ученые. Статью, посвященную этой теме, публикуют специализированные издания.

Согласно исследованиям, с возникновением болезни напрямую связана мутация в гене APOE. Но если при этом человек является приверженцем так называемой западной диеты и не отказывает себе в тяжелой пище, то его риски существенно увеличиваются.

Западная диета провоцирует болезнь Альцгеймера — ученые

То есть, говорят ученые, даже имея мутацию, можно избежать заболевания, если грамотно подходить к выбору меню.

Кира Мирова
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