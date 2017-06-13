Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Трамп раскритиковал суд за отказ от иммиграционного указа в «опасное для США время»
Triangle Created with Sketch.

Трамп раскритиковал суд за отказ от иммиграционного указа в «опасное для США время»

14:43  13 Июня 2017
190

Трамп раскритиковал суд за отказ от иммиграционного указа в «опасное для США время»

Вашингтон, 13 июня. Президент США Дональд Трамп раскритиковал 9-й апелляционный суд окружного суда в Сан-Франциско, который создал ему «юридическое препятствие», отказавшись возобновить запрет на въезд в США гражданам шести мусульманских стран.

«Как и было предсказано, 9-й к апелляционный суд сделал это снова — в такое опасное время в истории нашей страны вынес решение против введения запрета на въезд», — написал американский лидер в Twitter.

 

#суд #трамп
Катерина Михайлиди
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть