Трамп раскритиковал суд за отказ от иммиграционного указа в «опасное для США время»

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Вашингтон, 13 июня. Президент США Дональд Трамп раскритиковал 9-й апелляционный суд окружного суда в Сан-Франциско, который создал ему «юридическое препятствие», отказавшись возобновить запрет на въезд в США гражданам шести мусульманских стран.

«Как и было предсказано, 9-й к апелляционный суд сделал это снова — в такое опасное время в истории нашей страны вынес решение против введения запрета на въезд», — написал американский лидер в Twitter.