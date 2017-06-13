ООН обеспокоена возможной эскалацией конфликта в Донбассе

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Киев, 13 июня. С наступлением лета в Донбассе могут быть активизированы боевые действия, считают в ООН, об этом говорится в докладе управления Верховного комиссара организации по правам человека.

ООН обеспокоена защитой гражданских лиц на фоне возможной эскалации боевых действий в Донбассе этим летом, о чем свидетельствует практика предыдущих лет. По данным организации, несмотря на дипломатические усилия разрешить конфликт путем минских соглашений, ситуация на востоке Украины остается напряженной, то и дело наблюдается обострение ситуации.

Многократно провозглашенный режим перемирия постоянно нарушается, констатируют в ООН. В отчете также говорится, что от линии фронта в Донбассе не была отведена тяжелая военная техника.