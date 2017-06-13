Стали известны новые подробности ДТП в Воронежской области

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Воронеж, 13 июня. Никого из пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Воронежской области не госпитализировали.

Как стало известно ФАН, пострадавших осмотрели, у них было выявлены незначительные ушибы и ссадины, после чего их направили на амбулаторное лечение.

По новой информации, в рейсовом автобусе находился 41 человек.

Напомним, ранее стало известно, что автобус улетел в кювет на трассе под Воронежем. Сообщалось, что в результате опрокидывания пострадали два ребенка и один взрослый, которых госпитализировали в ближайшую больницу. Транспортное средство направлялось из Москвы в Ереван.

По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением. В настоящее время инициирована проверка, по результатам которой будет вынесено решение.