Стали известны новые подробности ДТП в Воронежской области
Воронеж, 13 июня. Никого из пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Воронежской области не госпитализировали.
Как стало известно ФАН, пострадавших осмотрели, у них было выявлены незначительные ушибы и ссадины, после чего их направили на амбулаторное лечение.
По новой информации, в рейсовом автобусе находился 41 человек.
Напомним, ранее стало известно, что автобус улетел в кювет на трассе под Воронежем. Сообщалось, что в результате опрокидывания пострадали два ребенка и один взрослый, которых госпитализировали в ближайшую больницу. Транспортное средство направлялось из Москвы в Ереван.
По предварительной версии, водитель автобуса не справился с управлением. В настоящее время инициирована проверка, по результатам которой будет вынесено решение.