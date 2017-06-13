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Почти 67% жителей Москвы поддерживают программу реновации
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Почти 67% жителей Москвы поддерживают программу реновации

15:00  13 Июня 2017
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Почти 67% жителей Москвы поддерживают программу реновации

Москва, 13 июня. Около 67% москвичей поддерживают программу реновации. Об этом рассказали эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Согласно предварительным данным, 80% жителей домов, которые могут быть включены в программу сноса пятиэтажек, поддерживают данную инициативу. Как передает «РИАМО», 71% респондентов ожидают улучшения условий жизни.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин указал на то, что программа реновации является самоокупаемым проектом.

#москва #реновация
Алексей Громов
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