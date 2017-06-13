ДНР: морпехи ВСУ бросили свои позиции на южном участке фронта в Донбассе

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Донецк, 13 июня. Военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ бросили свои позиции на южном участке фронта в Донбассе. Об этом сообщил заместитель оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, Вооруженные силы Донецкой народной республики заняли позиции, которые были брошены бойцами морской пехоты ВСУ .

«Наши подразделения разместились на позициях 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, которая покинула место несения службы несколько дней назад на южном участке фронта», — сказал Басурин.

Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ предприняли попытку прорыва в районе населенного пункта Желобок в ЛНР. В результате неудачного штурма ВСУ потеряли убитыми около 10 военнослужащих, сообщает URA.RU.